Milano 11:52
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Dow Jones 26-ago
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Londra 11:52
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Piazza Affari: andamento negativo per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento negativo per il settore beni di consumo italiano
Perde terreno il comparto dei beni di largo consumo, che retrocede a 112.481,01 punti, ritracciando dell'1,01%.
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