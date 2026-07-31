Milano
10:06
52.514
+0,79%
Nasdaq
30-lug
28.106
0,00%
Dow Jones
30-lug
52.208
+1,19%
Londra
10:06
10.979
+0,75%
Francoforte
10:06
25.853
+0,94%
Venerdì 31 Luglio 2026, ore 10.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: il settore beni di consumo italiano si muove verso il basso
Piazza Affari: il settore beni di consumo italiano si muove verso il basso
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
31 luglio 2026 - 10.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Profondo rosso per il
comparto dei beni di largo consumo
, che retrocede a 111.971,55 punti, in netto calo dell'1,50%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: seduta euforica per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: amplia l'ascesa il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: performance negativa per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il settore beni di consumo italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Consumer Staples
-1,69%
Altre notizie
Piazza Affari: frazionale rialzo per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: movimento negativo per il settore beni di consumo italiano
A Piazza Affari corre il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: in rally settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: perdite consistenti per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: positiva la giornata per il settore beni di consumo italiano
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto