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Piazza Affari: retrocede di poco il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: retrocede di poco il settore beni di consumo italiano
Si muove al ribasso il comparto dei beni di largo consumo, che perde lo 0,53%, scambiando a 114.822,25 punti.
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