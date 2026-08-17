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Piazza Affari: retrocede di poco il settore beni di consumo italiano
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17 agosto 2026 - 10.00
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Si muove al ribasso il
comparto dei beni di largo consumo
, che perde lo 0,53%, scambiando a 114.822,25 punti.
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