Rheinmetall investirà 270 milioni di euro per potenziare polo logistico e operativo di Kassel
(Teleborsa) - L'azienda di difesa Rheinmetall prevede di testare droni, espandere la produzione di carri armati e costruire un nuovo centro logistico nella città di Kassel, nella Germania centrale, investendo circa 270 milioni di euro in questi progetti, come annunciato giovedì dall'amministratore delegato Armin Papperger.
Il centro logistico dovrebbe entrare in funzione alla fine del 2027. Rheinmetall prevede inoltre di realizzare un centro di collaudo per droni presso il sito.
Lo stabilimento di Kassel svolge un ruolo chiave nella produzione di veicoli blindati di Rheinmetall, incluso il veicolo blindato su ruote Boxer, in joint venture con KNDS.
Il presidente del Land dell'Assia, di cui Kassel fa parte, Boris Rhein, ha dichiarato che il Land contribuirà con circa 25 milioni.
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