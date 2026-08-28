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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 27/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 27/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CAD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,6205. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,6226, mentre il primo supporto è stimato a 0,6184.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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