Analisi Tecnica: EUR/CAD del 27/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CAD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,6205. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,6226, mentre il primo supporto è stimato a 0,6184.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)