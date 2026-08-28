Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Andamento annoiato per indice spagnolo, che chiude la sessione in ribasso dello 0,93%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 20.026,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 19.809,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 19.736,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)