Milano 9:13
52.812 +1,05%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 9:13
10.825 +0,30%
26.511 +0,54%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Andamento annoiato per indice spagnolo, che chiude la sessione in ribasso dello 0,93%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 20.026,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 19.809,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 19.736,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```