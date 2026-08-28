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Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,81%
Ibex 35 termina le contrattazioni a 20.041,9 Euro
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Finanza
28 agosto 2026 - 17.53
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Madrid conclude in progresso dello 0,81%, archiviando la sessione a 20.041,9 Euro.
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