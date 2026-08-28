Milano 10:54
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Nasdaq 27-ago
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Dow Jones 27-ago
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Londra 10:54
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Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,27%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 25.583,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,27%
Hong Kong segna un mediocre calo dello 0,27%, terminando gli scambi a 25.583,51 punti.
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