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Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo dell'1,80%
L'Indice Hang Seng chiude a 25.450,41 punti
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Finanza
06 agosto 2026 - 06.20
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In forte ribasso Hong Kong, che mostra una discesa dell'1,80% e archivia la seduta a 25.450,41 punti.
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