Forte interesse per Acerinox

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Rialzo marcato per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , tra i componenti dell' Ibex 35 , che archivia la sessione in utile dello 0,22% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 17,84 Euro, con stop loss calcolato a quota 17,09 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```