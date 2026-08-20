Madrid: in calo Acerinox

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , con una flessione del 2,46%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Acerinox rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dall' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 17,33 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 16,93. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 16,79, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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