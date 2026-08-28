Milano 14:18
52.726 +0,88%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
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Londra 14:18
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Francoforte 14:18
26.519 +0,57%

Francoforte: brillante l'andamento di Brenntag

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Brenntag
Bene il distributore tedesco di prodotti chimici, con un rialzo dell'1,85%.
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