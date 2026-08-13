Francoforte: rosso per Brenntag
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il distributore tedesco di prodotti chimici, con una flessione del 2,00%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brenntag, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Brenntag, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 60,63 Euro. Primo supporto visto a 59,57. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 59,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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