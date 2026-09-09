Milano 15:06
51.768 -0,78%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
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Londra 15:06
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Francoforte 15:06
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Quadro rialzista per Brenntag

Finanza
Quadro rialzista per Brenntag
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Apprezzabile rialzo per il distributore tedesco di prodotti chimici, tra i componenti del DAX, in guadagno dell'1,44% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 61,8 Euro, con stop loss posto a quota 59,31 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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