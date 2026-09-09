Quadro rialzista per Brenntag

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Apprezzabile rialzo per il distributore tedesco di prodotti chimici , tra i componenti del DAX , in guadagno dell'1,44% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 61,8 Euro, con stop loss posto a quota 59,31 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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