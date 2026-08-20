Francoforte: in calo Brenntag

(Teleborsa) - Rosso per il distributore tedesco di prodotti chimici , che sta segnando un calo del 2,50%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del DAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo status tecnico di Brenntag è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 60,69 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 59,73. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 61,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```