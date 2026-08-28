Francoforte: scambi al rialzo per Brenntag
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore tedesco di prodotti chimici, in guadagno dell'1,75% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brenntag, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Brenntag, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 61,26 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 61,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 60,96.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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