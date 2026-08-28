Male ARM Holdings sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - A picco la società tech inglese che progetta chip, che presenta un pessimo -5,18%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ARM Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 237,4 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 249,1. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 260,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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