Marvell Technology scivola nel pre-market in scia a previsioni deludenti e nonostante conti oltre le attese

(Teleborsa) - Le azioni Marvell Technology crollano di circa il 7% nel pre-market di Wall Street in scia alle previsioni che, pur essendo state riviste al rialzo, non hanno soddisfatto le aspettative degli analisti, e nonostante risultati migliori del consensus.



Nel secondo trimestre dell'anno fiscale, il fatturato è aumentato del 37%, raggiungendo un nuovo record di 2,7 miliardi di dollari e superando di 39 milioni di dollari la guidance aziendale rilasciata a maggio.



L'utile netto GAAP è stato di 308,0 milioni di dollari, pari a 0,33 dollari per azione diluita. L'utile netto non-GAAP si è attestato a 865,9 milioni di dollari, pari a 0,94 dollari per azione diluita. Il flusso di cassa derivante dalle attività operative per il secondo trimestre è stato di 605,5 milioni di dollari.



Il produttore di chip ha dichiarato di prevedere ora una crescita del fatturato di circa il 50% su base annua, raggiungendo circa 18 miliardi di dollari, un importo superiore alla precedente stima di 16,5 miliardi di dollari.







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