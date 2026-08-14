Apple addestra modello AI per mercato cinese insieme ad Alibaba

(Teleborsa) - Apple avrebbe addestrato un proprio modello di intelligenza artificiale appositamente per il mercato cinese. Lo riferiscono alcune fonti a conoscenza della questione raggiunte da Reuters. Il modello è stato sviluppato in collaborazione con Alibaba Group e addestrato con il supporto del colosso tecnologico cinese.



La mossa segna un cambiamento nella strategia del produttore di iPhone che in precedenza si affidava a modelli di terze parti per le funzionalità AI nel Paese.



Secondo quanto riferito da alcune fonti, Apple Intelligence, la suite di strumenti di intelligenza artificiale dell'azienda, dovrebbe essere lanciata in Cina nei prossimi mesi, dopo un aggiornamento del sistema operativo iOS.



La scelta di un modello proprietario su misura per il mercato cinese darebbe ad Apple un maggiore controllo sull'esperienza di intelligenza artificiale nel suo mercato estero più competitivo.



Il lancio di Apple Intelligence in Cina rappresenterebbe quindi una strategia a doppio binario che consentirebbe all'azienda di Cupertino di superare gli ostacoli normativi che hanno limitato l'accesso a molte altre aziende tecnologiche statunitensi. Non solo. Apple sarebbe anche la prima azienda straniera autorizzata da Pechino a offrire un modello di intelligenza artificiale proprietario in Cina: un caso raro data la tensione commerciale e diplomatica tra i due Paesi proprio nel settore tecnologico.

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