New York: Coinbase Global si muove verso il basso
(Teleborsa) - A picco la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia, che presenta un pessimo -4,82%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coinbase Global rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Coinbase Global classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 186,6 USD e primo supporto individuato a 179. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 194,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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