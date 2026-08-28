New York: risultato positivo per AppLovin

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la piattaforma tecnologica di applicazioni , in guadagno del 3,56% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di AppLovin evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso AppLovin rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di AppLovin rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 327 USD, mentre i supporti sono stimati a 318,2. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 335,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```