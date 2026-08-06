New York: i venditori si accaniscono su AppLovin

(Teleborsa) - Scende sul mercato la piattaforma tecnologica di applicazioni , che soffre con un calo del 19,28%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di AppLovin rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo di AppLovin ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 347,1 USD. Supporto a 332,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 362.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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