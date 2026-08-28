Forte interesse per AppLovin
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Rialzo marcato per la piattaforma tecnologica di applicazioni, tra i componenti del Nasdaq 100, che archivia la sessione in utile dell'1,47% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Le azioni di AppLovin, su questi prezzi fissati a 312,6 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 291,6 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```