Forte interesse per AppLovin

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Rialzo marcato per la piattaforma tecnologica di applicazioni , tra i componenti del Nasdaq 100 , che archivia la sessione in utile dell'1,47% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Le azioni di AppLovin , su questi prezzi fissati a 312,6 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 291,6 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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