Milano 17:35
53.717 +0,06%
Nasdaq 22:00
29.722 +1,19%
Dow Jones 22:04
54.037 +0,28%
Londra 17:35
10.901 +0,31%
Francoforte 17:35
26.319 +0,69%

Male AppLovin sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
Male AppLovin sul mercato azionario di New York
Scende sul mercato la piattaforma tecnologica di applicazioni, che soffre con un calo del 19,28%.
Condividi
```