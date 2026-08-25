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New York: scambi in forte rialzo per Carvana

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Carvana
Protagonista la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,53%.
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