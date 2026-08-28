Pesante sul mercato di New York CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale di sicurezza informatica , che passa di mano in perdita del 5,47%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di CrowdStrike Holdings più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di CrowdStrike Holdings mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 224,9 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 209,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 239,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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