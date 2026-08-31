New York: amplia l'ascesa CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il leader mondiale di sicurezza informatica , che tratta in rialzo del 5,41%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di CrowdStrike Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di CrowdStrike Holdings mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 235,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 222,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 248,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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