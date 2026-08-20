New York: rally per Coinbase Global

(Teleborsa) - Effervescente la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,18%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coinbase Global rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Coinbase Global sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 173,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 166,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 181,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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