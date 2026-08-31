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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 28/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 28/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Seduta vivace per l'Eurostoxx 50, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,95%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 6.506. Rischio di discesa fino a 6.445 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 6.567.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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