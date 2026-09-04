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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 3/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 3/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Seduta in frazionale rialzo per l'Eurostoxx 50, che ha terminato gli scambi in aumento a 6.383.

Lo status tecnico dell'Eurostoxx 50 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6.335, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6.458. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6.287.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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