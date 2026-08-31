Milano 17:35
52.613 -0,01%
Nasdaq 18:15
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Dow Jones 18:15
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Londra 28-ago
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Francoforte 17:35
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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 28/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 28/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza di poco a +0,67%.

Il quadro di medio periodo del FTSE MIB ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 52.911. Primo supporto individuato a 52.293. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 53.529.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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