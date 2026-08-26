Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 25/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Composto rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,34%.
Le implicazioni tecniche di breve periodo del FTSE MIB suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 52.780 e supporto visto a quota 52.602. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 52.958.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)