Milano 9:29
52.764 +0,08%
Nasdaq 25-ago
29.209 0,00%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 9:29
10.864 -0,20%
26.224 -0,16%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 25/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 25/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Composto rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,34%.

Le implicazioni tecniche di breve periodo del FTSE MIB suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 52.780 e supporto visto a quota 52.602. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 52.958.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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