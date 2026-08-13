Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53.723 e primo supporto individuato a 53.669. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 53.776.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)