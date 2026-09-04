Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 3/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Seduta vivace per il principale indice della Borsa di Milano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,88%.
Le tendenza di medio periodo del FTSE MIB si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 52.644. Supporto stimato a 51.820. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 53.468.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)