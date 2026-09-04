Milano 10:38
51.935 -0,59%
Nasdaq 3-set
29.482 0,00%
Dow Jones 3-set
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Londra 10:38
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Francoforte 10:38
25.990 -0,05%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 3/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 3/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Seduta vivace per il principale indice della Borsa di Milano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,88%.

Le tendenza di medio periodo del FTSE MIB si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 52.644. Supporto stimato a 51.820. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 53.468.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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