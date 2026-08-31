Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 28/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Andamento annoiato per il Nasdaq Composite, che chiude la sessione in ribasso dello 0,52%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26.635,8, mentre il primo supporto è stimato a 26.074,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27.196,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)