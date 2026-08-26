Milano 9:30
52.762 +0,08%
Nasdaq 25-ago
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Dow Jones 25-ago
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Londra 9:30
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26.214 -0,20%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 25/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 25/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Piccolo passo in avanti per il Nasdaq Composite, che porta a casa un misero +0,66%.

Nel breve periodo, il Nasdaq Composite presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 26.328,2 e supporto a 25.977,3. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 26.679,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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