Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 25/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Piccolo passo in avanti per il Nasdaq Composite, che porta a casa un misero +0,66%.
Nel breve periodo, il Nasdaq Composite presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 26.328,2 e supporto a 25.977,3. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 26.679,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)