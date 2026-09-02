Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'1/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Giornata negativa per il Nasdaq Composite, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,03%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 26.394,2. Primo supporto visto a 25.952,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 25.805,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)