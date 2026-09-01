Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 31/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto
La giornata del 31 agosto chiude piatta per il Nasdaq Composite, che riporta un -0,12%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.564,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26.153,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.975,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)