Milano 11:45
51.957 -1,25%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:45
10.709 -1,07%
Francoforte 11:45
25.948 -1,18%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 31/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

La giornata del 31 agosto chiude piatta per il Nasdaq Composite, che riporta un -0,12%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.564,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26.153,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.975,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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