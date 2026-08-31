Attese positive per Charter Communications
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Brillante rialzo per la società di servizi di comunicazione a banda larga, parte del Nasdaq 100, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,57%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Charter Communications presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 153,6 USD, con stop loss impostato a quota 148,9 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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