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Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (-0,1%)

Il Nasdaq-100 apre a 29.404,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (-0,1%)
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido -0,1%, a quota 29.404,29 in apertura.
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