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Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,14%)

Il Nasdaq-100 apre a 29.784,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,14%)
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido +0,14%, a quota 29.784,06 in apertura.
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