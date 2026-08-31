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Forte interesse per F&C Investment Trust

Finanza
Forte interesse per F&C Investment Trust
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Rialzo marcato per la società di investimento con sede nel Regno Unito, tra i componenti del FTSE 100, che archivia la sessione in utile dello 0,64% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 3,452 sterline, con stop loss posto a quota 3,314, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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