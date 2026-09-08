Forte interesse per AMETEK

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Brilla il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che chiude la seduta con un aumento dell'1,50%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di AMETEK suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 237,7 USD, con stop loss stimato in area 73,05 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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