Forte interesse per AMETEK
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Brilla il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude la seduta con un aumento dell'1,50%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di AMETEK suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 237,7 USD, con stop loss stimato in area 73,05 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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