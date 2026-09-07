Invito all'acquisto per F&C Investment Trust
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Bene la società di investimento con sede nel Regno Unito, tra i componenti del FTSE 100, con un rialzo dello 0,29%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su F&C Investment Trust disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 3,448 sterline, con stop loss stimato a quota 3,314 pounds. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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