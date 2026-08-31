Milano 17:35
52.613 -0,01%
Nasdaq 18:26
29.350 -0,28%
Dow Jones 18:26
53.198 -0,68%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 17:35
26.258 -1,17%

Francoforte: andamento negativo per HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per HeidelbergCement
Si muove verso il basso la compagnia del cemento tedesca, con una flessione del 2,82%.
Condividi
```