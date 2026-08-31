Francoforte: rosso per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia del cemento tedesca , che tratta con una perdita del 2,82%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che HeidelbergCement mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,54%, rispetto a +0,88% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico di breve periodo del big cementiero tedesco mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 168,3 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 163,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 173,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```