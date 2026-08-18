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Nasdaq 18-ago
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Londra 18-ago
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Borsa: Risultato negativo per Francoforte, in flessione dello 0,80%

Il DAX termina gli scambi a 26.128,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Francoforte, in flessione dello 0,80%
Si è mossa in territorio negativo Francoforte, in ribasso dello 0,80%, archiviando la giornata a 26.128,36 punti.
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