Francoforte: sell-off per Siemens Energy

(Teleborsa) - Si muove in perdita il leader delle energie rinnovabili , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,13% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Siemens Energy evidenzia un declino dei corsi verso area 141,7 Euro con prima area di resistenza vista a 146,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 139,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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