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Siemens Energy scambia in rosso a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Siemens Energy scambia in rosso a Francoforte
Si muove in perdita il leader delle energie rinnovabili, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,13% sui valori precedenti.
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