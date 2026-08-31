New York: Halliburton in rally

(Teleborsa) - Brilla il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas , che passa di mano con un aumento del 4,42%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Halliburton evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Halliburton rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Halliburton classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 38,14 USD e primo supporto individuato a 37,07. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 39,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```